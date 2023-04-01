Березень, 31 в 21:09

Лідери України та Словенії підписали спільну декларацію, у офіційні Любляни підтримують майбутній вступ України в НАТО.

Про це йдеться у заяві заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви.

За його словами, декларація була підписана президентом України Володимиром Зеленським та очільником уряду Словенії Робертом Голобом.

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– Основне в цьому документі – незмінна подальша політична підтримка та практична всебічна допомога Україні для посилення безпеки та оборонних спроможностей нашої держави. Окрім того, важливо, що Декларація закріпила підтримку права нашої держави самостійно обирати власний шлях та механізми безпеки. Документ визнає значний внесок України у євроатлантичну безпеку, який наша країна робить своєю боротьбою проти російської агресії, – сказав він.

Ігор Жовква каже, що Любляни також у декларації підтверджують запропоновану українським президентом формулу миру та скликання глобального саміту миру.

Крім того, прем’єр Словенії підтримав утворення спеціального трибуналу для засудження злочину агресії РФ проти України та притягненню до відповідальності причетних до воєнних злочинів.

Заступник керівника ОПУ каже, що Словенія виступає і за якнайшвидше відкриття переговорів про вступ України до ЄС.

– Важливою темою стала й підтримка Словенією євроатлантичної інтеграції України, зокрема зусиль нашої держави з впровадження стандартів НАТО, що також було відображено у Спільній декларації. Щиро вдячні за чітку позицію Словенії щодо підтримки набуття Україною членства в НАТО! Сильно і без вагань, – сказав Жовква.

Він додав, що Словенія стала дев’ятою країною, яка підписала з Україною спільну декларацію про підтримку її євроатлантичних прагнень. Раніше такими країнами були Чехія, Бельгія, Чорногорія, Литва, Польща, Італія, Латвія та Ісландія.

Джерело: Igor Zhovkva

Фото: Igor Zhovkva