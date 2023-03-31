Сили ППО вночі знищили 9 з 10 Шахедів – ПС ЗСУ

Березень, 31 в 7:21

Із 21.10 год 30 березня по 01.30 год 31 березня 2023 року противник атакував Україну ударними безпілотниками Shahed-136/131, також у небі зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

– Ударними дронами-камікадзе російські окупанти атакував з північного напрямку – Брянська область РФ, через Сумську та Чернігівську області. Загалом знищено дев’ять із десяти ударних дронів: один – підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних Сил – зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп повітряного командування Схід, – йдеттся у повидомленни.

Нагадаємо, уночі 31 березня російські війська продовжили тероризувати українські населені пункти.

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Джерело: Командування Повітряних Сил Збройних Сил України