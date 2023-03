Винні у воєнних злочинах Росії будуть покарані – Боррель

Винні у воєнних злочинах Росії будуть покарані.

Про це у річницю визволення Бучі від російських військ заявив верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Бучу 31 березня. Перші кадри з міста, на яких тіла вбитих окупантами мирних людей лежали просто на вулицях, сколихнули українців та весь цивілізований світ.

A year has passed since the war crimes committed by Russian troops in #Bucha were revealed. I carry with me the horrendous images.

The EU assists Ukraine to investigate such crimes and collect evidence.

There will be no impunity. #StandWithUkraine #noimpunity #Accountability pic.twitter.com/Uf5RKEPHCB

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 31, 2023