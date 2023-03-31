Винні у воєнних злочинах Росії будуть покарані – Боррель

Березень, 31 в 17:10

Винні у воєнних злочинах Росії будуть покарані.

Про це у річницю визволення Бучі від російських військ заявив верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель.

– Минув рік від моменту виявлення воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Бучі. Ношу в пам’яті жахливі картини. ЄС допомагає Україні розслідувати такі злочини й збирати докази. Безкарності не буде, – написав Боррель у своєму Twitter.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Бучу 31 березня. Перші кадри з міста, на яких тіла вбитих окупантами мирних людей лежали просто на вулицях, сколихнули українців та весь цивілізований світ.

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A year has passed since the war crimes committed by Russian troops in #Bucha were revealed. I carry with me the horrendous images. The EU assists Ukraine to investigate such crimes and collect evidence. There will be no impunity. #StandWithUkraine #noimpunity #Accountability pic.twitter.com/Uf5RKEPHCB — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 31, 2023



Зеленський до річниці звільнення Бучі (Київська область) від російських військ нагадав про звірства окупантів у цьому місті.

Сьогодні до Бучі прибули президент Молдови та прем’єр-міністри Хорватії, Словаччини та Словенії.