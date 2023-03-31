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Факти / Україна

Винні у воєнних злочинах Росії будуть покарані – Боррель

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Жозеп Борель
Фото: Depositphotos

Винні у воєнних злочинах Росії будуть покарані. 

Про це у річницю визволення Бучі від російських військ заявив верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель.

– Минув рік від моменту виявлення воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Бучі.

Ношу в пам’яті жахливі картини. ЄС допомагає Україні розслідувати такі злочини й збирати докази. Безкарності не буде, – написав Боррель у своєму Twitter.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Бучу 31 березня. Перші кадри з міста, на яких тіла вбитих окупантами мирних людей лежали просто на вулицях, сколихнули українців та весь цивілізований світ.

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Зеленський до річниці звільнення Бучі (Київська область) від російських військ нагадав про звірства окупантів у цьому місті.

Сьогодні до Бучі прибули президент Молдови та прем’єр-міністри Хорватії, Словаччини та Словенії.

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