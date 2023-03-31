Який відсоток українців вірить у перемогу України до 2024 року та як її бачать – опитування

Березень, 31 в 16:17

Переважна більшість українців упевнені у перемозі над Росією у війні, при цьому приблизно половина з них – вірять у здолання агресора до кінця 2023 року.

Про це свідчать данні опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

– 93% українців вірять у перемогу України у війні. Не вірять – лише 3,5% опитаних. Від серпня минулого року позиція українців щодо перемоги не змінилася. Переконана у перемозі України переважна більшість жителів усіх макрорегіонів (83,5% жителів Східного регіону, 91% жителів Півдня і 96% жителів Західного і Центрального регіонів), – йдеться у повідомленні соціологічної служби.

Зазначається, що не вірять у перемогу України 9% жителів Сходу, 3% жителів Півдня, 2,5% – Центрального регіону і 1% жителів Заходу країни.

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Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, вірять у перемогу 95%, серед тих, хто розмовляє російською – 87%. Серед тих, хто довіряє президенту України Володимиру Зеленському, вірять у перемогу 96%, серед тих, хто не довіряє – 78%.

Серед тих, хто впевнений у перемозі України, 50% вважають, що вона настане до кінця 2023 року, 26% – що вона відбудеться через 1-2 роки, 7% – через 3-5 років, 1% – не раніше ніж за 5 років, і 0,4% – що вона навряд чи настане за їхнього життя.

Найчастіше українці розглядають як перемогу вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року (47% серед тих, хто вірить у перемогу України) або знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії (31%).

Проте частка других порівняно з груднем 2022 року зросла (тоді вона становила 22%), а частка перших стала меншою (у грудні вона становила 54%). Менше стало також тих, хто задовольнявся б вигнанням російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму (частка таких зменшилася з 8% до 4%).