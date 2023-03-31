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Факти / Україна

Збиратимуть докази для МКС: в Україні створять спецгрупи з метою фіксації воєнних злочинів РФ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Андрій Костін
Фото: УНІАН

В Україні створять спеціальні слідчі групи (Task forces) для збору доказової бази у справах про злочини Росії, які надалі передадуть до Міжнародного кримінального суду.

Про це під час конференції United for justice, яка відбулася у Бучі, повідомив генпрокурор Андрій Костін.

– Ми про це домовилися (з прокурором Міжнародного кримінального суду. – Ред.) кілька днів тому, а сьогодні спільно оголосили про те, що будемо створювати робочі групи Task forces щодо певних кримінальних проваджень, які ми, як Україна, готові будемо передати до Міжнародного кримінального суду, – сказав він.

Костін додав, що нещодавно видав ордер на арешт кремлівського диктатора Володимира Путіна, оскільки українська правоохоронна система не має змоги його засудити через імунітет, який він має як президент.

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– Тому в цій справі саме МКС допомагає Україні, але можуть бути справи щодо злочинів, які набули світового рівня обізнаності, тож ми розглядаємо можливість передати їх МКС. Зокрема це справи щодо воєнних злочинів на території Бучанського району, – каже генпрокурор.

Він розповів, що робота Офісу генпрокурора з Міжнародним кримінальним судом продовжується, є план і стратегія такої співпраці на поточний рік.

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