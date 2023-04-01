Факти / Україна Квітень, 01 в 6:10 Карта бойових дій на 01.04.2023 – ситуація на фронті Марта Бондаренко, редакторка стрічки Фото: Генштаб ЗСУ Карта бойових дій в Україні на 01.04.2023 Повномасштабна війна в Україні триває вже 402-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.Зараз дивляться Джерела: Генштаб ЗСУ, ISW Теги: Війна в Україні, Карта Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!