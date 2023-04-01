Квітень, 01 в 6:10

Карта бойових дій в Україні на 01.04.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 402-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.