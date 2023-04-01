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Факти / Україна

Карта бойових дій на 01.04.2023 – ситуація на фронті

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 01.04.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Карта бойових дій в Україні на 01.04.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 402-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерела: Генштаб ЗСУ, ISW
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