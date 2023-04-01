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Факти / Україна

Колаборанти готують план втечі: Федоров про паніку в Мелітополі після вибухів

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Мер Мелітополя Іван Федоров
Фото: УНІАН

Цього тижня в Мелітополі та районі знищено кілька баз росіян, а також штаб “МДБ”, коли окупанти проводили нараду, відповідно серед колаборантів спостерігається паніка.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров у коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей.

– Зараз ми отримуємо інформацію, що деякі колаборанти вже передають свої речі родичам і готують план втечі…Але не йдеться про масову втечу російських військових. Навпаки, ми бачимо, що вони почали будувати кілька нових ліній оборони, – наголосив він.

Федоров також повідомив, що отримали точну інформацію щодо зрадників, які на сьогодні формують групи і управляють потягами, які досталяють з Криму боєприпаси, пальне, військову техніку, а на зворотному шляху вивозь нашу руду.

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За його словами, ці колаборанти не зможуть уникнути відповідальності, нагадавши, що цього тижня СБУ заочно оголосила кілька підозр.

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У понеділок, 27 березня, в Мелітополі було чутно вибухи у двох будівлях, де російські загарбники встановили окупаційну “адміністрацію” спецслужб “МДБ”.

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