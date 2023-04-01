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Факти / Україна

Китай не дозволить: Данілов про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Олексій Данілов
Фото: Офіс президента

Росія може розмістити свою ядерну зброю в Білорусі лише у випадку, якщо Кремль отримає на це дозвіл від Китаю. Однак навряд чи офіційний Пекін його надасть.

Про це поінформував секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у коментарі Суспільному.

За його словами, питання можливого розміщення ядерної зброї на території Білорусі розглядалося членами апарату РНБО.

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– Я можу сказати, що ніякого розміщення ядерної зброї на території Білорусі не буде і бути не може до того часу, поки Китай не дасть дозволу Путіну розміщувати там ядерну зброю. Чи надасть Китай дозвіл Путіну розміщувати ядерну зброю в Білорусі? Я більш ніж впевнений, що ні, – наголосив Данілов.

Секретар РНБО переконаний, що ядерна зброя в Білорусі не потрібна ні КНР, ні самій Білорусі.

Він пояснив, що Кремль намагається шантажувати темою ядерної зброї західних союзників України, зокрема США, щоб схилити їх до переговорів про припинення війни на умовах РФ.

– Це така тупа гра Росії для того, щоб примусити американців, англосаксів іти на перемовини з росіянами саме по нашому кейсу, — заявив Данілов.

Він нагадав, що, згідно з рішенням РНБО, доки при владі в РФ перебуває диктатор Володимир Путін, Україна жодних переговорів з росіянами вести не буде.

Як відомо, 25 березня глава РФ Путін оголосив про плани розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю. За його словами, до 1 липня там завершать будівництво сховища для цієї зброї. А білоруська армія вже отримала ракетний комплекс Іскандер, здатний нести ядерні боєголовки.

Ядерний шантаж Кремля обурив світову спільноту. Зокрема, в Євросоюзі готові запровадити нові санкції, якщо РФ дійсно піде на такий крок.

Під час засідання Ради Безпеки ООН 31 березня Китай виступив проти передачі Росією ядерної зброї іншим країнам та розміщення її за межами РФ.

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Джерело: Суспільне
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