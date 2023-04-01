Квітень, 01 в 7:57

Низькі темпи паспортизації українського населення на тимчасово окупованих територіях не дають можливості загарбники підготуватись до так званих виборів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти все ще сподіваються провести на тимчасово окупованих територіях псевдовибори до місцевих органів самоврядування й до парламенту у вересні 2023, але не можуть набрати колаборантів.

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Загарбникам не вистачає як членів територіальних виборчих дільниць, так й членів партій.

Навіть не можуть набрати поліціянтів із російськими паспортами.

Ну й не кажучи вже про електорат, адже на відміну від псевдореферендуму, який росіяни так і не змогли провести, на фейкових виборах голосувати необхідно з паспортом Росії. При цьому не вдасться влаштувати цирк із голосуванням на дому чотири дні, щоб приховати відсутність явки, – наголосили в Спротиві.

Москва поставила завдання перед колаборантами будь-що наростити темпи паспортизації населення.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що місцеві гауляйтери пообіцяли керівництву РФ до псевдовиборів паспортизувати 80% жителів тимчасово окупованих територій. Проте охочих отримати російський паспорт небагато.