Квітень, 01 в 15:00

У Росії немає фізичної можливості швидко підготувати новий наступ чи змінити тактику, щоб знову спробувати захопити Луганську та Донецьку області.

Про це журналістці Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, місто Бахмут залишається однією із пріоритетних цілей ворога. За добу окупанти понад 170 разів завдавали ударів ствольною та реактивною артилерією.

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– Відбулося 25 боєзіткнень, в ході яких було знищено 162 окупанти, 157 зазнали поранень. Якщо взяти в розрізі тиждень – 10 днів, кількість атак дещо зменшилася: якщо раніше це було 35-50 і більше, зараз ми бачимо від 17 до 25, – сказав Череватий.

Він наголосив, що на ситуацію впливають наші потужні удари по окупантах, погодні умови та намагання ворога перегрупувати свої сили. Вагнерівці продовжують зазнавати величезних втрат, і їх намагаються підсилювати підрозділами десантних і мотострілецьких військ.

На Лимано-Куп’янському напрямку діють ворожі підрозділи армії РФ, в яких здебільшого воюють мобілізовані.

– Тут вони більше використовують артилерію, намагаючись вразити наші позиції. Ця доба не стала винятком: 241 раз ворог застосував різні типи артилерії, відбулося 12 боєзіткнень, і ворог втратив 35 окупантів знищеними, 75 пораненими. Також тут більше помічено використання бронетехніки. Фактично щодоби підбивалися їхні танки, в тому числі новітні Т-90, Т-80, в цю добу підбито САУ Гвоздика і збито безпілотний апарат, – розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни ISW розповіли, що Сили оборони України запобігли безпосередній загрозі оточення в Бахмуті.