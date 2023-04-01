Оснащені 30-мм гарматою Bushmaster II: що відомо про польські БТР Rosomak
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Київ замовив у Варшави 100 бронетранспортерів Rosomak. Ця покупка буде оплачена за гроші Євросоюзу та Сполучених Штатів.
Що відомо про БТР Rosomak?
Rosomak – є ліцензійним варіантом фінської колісної бронемашини Patria AMV, що виробляється в Польщі як у версії БМП так і БТР.
Бронетранспортером керує екіпаж із трьох осіб, а десантне відділення у кормовій частині машини розраховане на вісім бійців. Десантники залишають БТР через кормові двері або верхні люки.
Бронювання корпусу бронетранспортера захищає від куль калібру 14,5 мм спереду та 7,62 – з боків. Машина розганяється до швидкості 100 км/год і може долати водні перешкоди зі швидкістю до 10 км/год.
Характеристики Rosomak:
- Бойова маса – 22 т;
- Екіпаж – 3 особи;
- Максимальна швидкість – 100 км/год по шосе;
- Запас ходу – 590 км по шосе;
- Озброєння – 1×30-мм гармата Mark 44 Bushmaster II; 1×12.7-мм кулемет WKM-B; 1×7.62-мм UKM-2000C;
- Подолання перешкод – плаває.
На базі БТР Rosomak розроблено кілька варіантів різного призначення, які надходять на озброєння польського війська. Цей тип бронетранспортера брав участь у війні в Афганістані. Перебуває на озброєнні у Польщі та ОАЕ.