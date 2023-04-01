Квітень, 01 в 10:08

Україна навряд чи зможе вигнати всі російські війська зі своєї території у 2023 році.

Про це заявив американський генерал Марк Міллі в інтерв’ю Defense One.

Він нагадав слова президента Володимира Зеленського про те, що мета України – вигнати всіх росіян з окупованих територій.

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За словами Міллі, це досить складне військове завдання, оскільки росіян у тимчасово окупованих регіонах кілька сотень тисяч.

– Я не думаю, що це може бути зроблено в найближчій перспективі цього року… Я не кажу, що це неможливо зробити. Я просто кажу, що це дуже складне завдання, – сказав генерал.

Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що у Бахмуті воюють приблизно 6 000 бойовиків Вагнера. І вагнерівці зазнають величезних втрат у районі Бахмута.