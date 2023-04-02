Квітень, 01 в 22:49

Словаччина планує розширити програму підготовки українських військовослужбовців та допомогти з модернізацією артилерійського озброєння, яке знаходиться в користуванні Збройних сил України.

Про це говорили під час зустрічі Міністр оборони України Олексій Резніков та глава Міноборони Словацької Республіки Ярослав Надь.

Резніков подякував словацькому уряду та народу за передану військову допомогу ЗСУ, в тому числі за літаки Міг 29, які з іншими засобами захищатимуть наше небо.

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– Словацька Республіка – одна з тих дружніх країн і наших сусідів, які щиро допомагають Україні і поважають наш суверенітет. Ми пам’ятаємо усі добрі справи з перших днів повномасштабної збройної агресії. Нині для нас також важливий напрямок – експлуатація та модернізація артилерійського озброєння, яке надає Словаччина. Серед пріоритетів – навчання наших воїнів та розширення програм підготовки, – сказав він.

Крім того, Олексій Резніков та Ярослав Надь поспілкувалися з воїнами ЗСУ, а представники іноземної делегації змогли з перших вуст почути про досвід застосування західного озброєння, зокрема словацького виробництва, в бойових умовах.

Глава Міноборони Словаччини висловив захоплення українськими військовими та відзначив їх героїзм, відвагу й справжній бойовий дух.

– Словацька Республіка підтримує українське військо так, наскільки це сьогодні можливо. Як міністр оборони, докладу максимум зусиль, щоб артилерійські системи вдосконалювалися, адже ми теж вивчаємо надану вами інформацію з фронтів війни. Це правда, що найкращий тест чи випробування – це поле бою. Бажаю усім українським воїнам сил, мужності і вірю, що Україна переможе, бо ви боретесь за правду, рідну країну, свої домівки та близьких, – сказав він.

Ярослав Надь наголосив, що увесь світ стоїть пліч-о-пліч з українцями.

– І ми, словаки, зробимо все, щоб прискорити перемогу України, – запевнив Ярослав Надь.

За надання Україні всебічної допомоги під час збройної агресії Росії та плідну співпрацю з українським оборонним відомством, Олексій Резніков нагородив колегу Ярослава Надя відзнакою МО України – медаллю За розвиток військового співробітництва.