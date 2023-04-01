Квітень, 01 в 1:01

Новий пакет військової допомоги США на суму $2,6 млрд, який може включати радари повітряного спостереження, протитанкові ракети і паливозаправники для боротьби України з Росією, буде оголошено вже в понеділок.

Про це пише Reuters із посиланням на трьох американських чиновників.

– Півдюжини типів боєприпасів, включно з танковими, також очікуються в списку устаткування, який може бути остаточно затверджений цими вихідними, – сказали виданню чиновники, які говорили на умовах анонімності.

Вони додали, що сума в доларах і конкретне обладнання в пакеті може змінитися.

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До списку також планують включити високоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для наведення мостів, яке Україна використовуватиме для штурму російських позицій, евакуатори для допомоги виведеній з ладу важкій техніці, такій як танки, і додаткові снаряди для ППО NASAMS, які США і союзники передали Києву.

Допомогу на $2,1 млрд на озброєння виділили в межах Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI), яка дає змогу адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю у промисловості, а не із запасів зброї США.

Решта $500 млн в основному включає боєприпаси, щоб допомогти Києву провести весняний наступ проти Росії. Вони мали надійти з коштів Presidential Drawdown Authority, які дозволяють президенту Джо Байдену брати зброю з поточних запасів США в надзвичайних ситуаціях.

Reuters нагадали, що з моменту вторгнення США зобов’язалися надати Україні допомогу у сфері безпеки на суму понад $30 млрд.

Фото: Олексій Резніков