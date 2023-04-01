Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ завдали рекордних втрат російським окупантам у березні

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Потребує перевірки
ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за березень 2023 року ліквідували 24 100 російських окупантів, встановивши таким чином рекорд.

Це зазначає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

— Можемо робити ставки на квітень, які будуть втрати в окупантів і чи буде рекорд? Щось мені підказує, що квітень так само стане рекордним, і кількість втрат російських окупаційних військ перевалить за 25 тис. тіл, – зазначив він.

Раніше експерт прогнозував, що березень 2023 року має продемонструвати рекордні втрати Росії в Україні.

Зараз дивляться

За календарний рік повномасштабної війни проти України втрати Росії  перевищили сумарні втрати у всіх збройних конфліктах, в яких брали участь радянська та російська армії від 1945 року.

Так, РФ в Україні втратила вбитими та пораненими від 200 до 250 тис. осіб. Такі дані надав американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Читайте
Мінус 630 окупантів та 16 одиниць важкої техніки: Генштаб повідомив свіжі втрати РФ

Джерело: Олександр Коваленко

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка