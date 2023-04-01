ЗСУ завдали рекордних втрат російським окупантам у березні

Квітень, 01 в 17:09

Сили оборони України за березень 2023 року ліквідували 24 100 російських окупантів, встановивши таким чином рекорд.

Це зазначає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

— Можемо робити ставки на квітень, які будуть втрати в окупантів і чи буде рекорд? Щось мені підказує, що квітень так само стане рекордним, і кількість втрат російських окупаційних військ перевалить за 25 тис. тіл, – зазначив він.

Раніше експерт прогнозував, що березень 2023 року має продемонструвати рекордні втрати Росії в Україні.

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За календарний рік повномасштабної війни проти України втрати Росії перевищили сумарні втрати у всіх збройних конфліктах, в яких брали участь радянська та російська армії від 1945 року.

Так, РФ в Україні втратила вбитими та пораненими від 200 до 250 тис. осіб. Такі дані надав американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Джерело: Олександр Коваленко