Десантники знищили підрозділ РФ та зайняли їхні бойові позиції
Фото: Генштаб ЗСУ
Військові 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили підрозділ окупантів та зайняли їхні бойові позиції на одному з напрямків.
Про це повідомили Десантно-штурмові війська.
– Єгері-десантники знищили підрозділ окупантів та зайняли їхні бойові позиції (відео 18+), – йдеться у повідомленні.
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Раніше речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що українські військові на Донецькому напрямку відбили деякі позиції російських військ. Зараз їх облаштовують для ведення оборони.