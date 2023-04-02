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Факти / Україна

Десантники знищили підрозділ РФ та зайняли їхні бойові позиції

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Десантники знищили підрозділ РФ та зайняли їхні бойові позиції
Фото: Генштаб ЗСУ

Військові 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили підрозділ окупантів та зайняли їхні бойові позиції на одному з напрямків.

Про це повідомили Десантно-штурмові війська.

– Єгері-десантники знищили підрозділ окупантів та зайняли їхні бойові позиції (відео 18+), – йдеться у повідомленні.

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Раніше речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що українські військові на Донецькому напрямку відбили деякі позиції російських військ. Зараз їх облаштовують для ведення оборони.

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