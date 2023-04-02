Українські бійці показали, як знищили ворожий міномет Тюльпан
Фото: Генштаб ЗСУ
Військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили російський міномет 2С4 Тюльпан.
Відповідне відео вони оприлюднили у Facebook.
– Українські – вже зовсім скоро рясно заквітують, а ворожі Тюльпани знищуються, всі до одного. Сміттю не місце на українській землі, – йдеться в повідомленні.
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Раніше речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що українські військові на Донецькому напрямку відбили деякі позиції російських військ.