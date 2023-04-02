Українські бійці показали, як знищили ворожий міномет Тюльпан

Військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили російський міномет 2С4 Тюльпан.

Відповідне відео вони оприлюднили у Facebook.

– Українські – вже зовсім скоро рясно заквітують, а ворожі Тюльпани знищуються, всі до одного. Сміттю не місце на українській землі, – йдеться в повідомленні.