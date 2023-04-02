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Факти / Україна

Звільнення Київщини стало фундаментом подальших успішних операцій ЗСУ – Сирський

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Олександр⁩ Сирський

Звільнення Київської області від російських окупантів стало фундаментом для подальших успішних операцій Збройних сил України.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, коментуючи річницю деокупації Київщини.

– Завдяки вдалим діям мотивованих воїнів Сил оборони рік тому нам вдалося здобути стратегічну перемогу над російською армією і вибити її підрозділи з Київської області та Півночі загалом. Ця перемога стала фундаментом подальших успішних операцій, – написав він у Telegram.

Сирський додав, що пишається кожним українським воїном та командиром.

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Фото: Олександр Сирський

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