Квітень, 02 в 15:54

Звільнення Київської області від російських окупантів стало фундаментом для подальших успішних операцій Збройних сил України.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, коментуючи річницю деокупації Київщини.

– Завдяки вдалим діям мотивованих воїнів Сил оборони рік тому нам вдалося здобути стратегічну перемогу над російською армією і вибити її підрозділи з Київської області та Півночі загалом. Ця перемога стала фундаментом подальших успішних операцій, – написав він у Telegram.

Сирський додав, що пишається кожним українським воїном та командиром.

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Фото: Олександр Сирський