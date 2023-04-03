$3 тис. за довідку незалежно від стану здоров’я: у Києві викрито завідувача філії медичного закладу

Квітень, 03 в 16:44

У Києві викрито та повідомлено про підозру завідувачу філії одного із комунальних закладів охорони здоров’я столиці за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, на початку січня 2023 року військовозобов’язаний громадянин України, маючи певні хвороби, звернувся до завідувача філії КНП Консультативно-діагностичний центр одного із районів столиці, який одночасно є головою військово-лікарської комісії, щодо проходження військово-лікарської комісії з подальшим виключенням з військового обліку військовозобов’язаних.

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При цьому завідувач повідомив, що незалежно від наявних захворювань довідка коштуватиме $3 тис.

У подальшому, з січня по лютий 2023 року, завідувач філії неодноразово зустрічався із чоловіком та надавав йому вказівки щодо оформлення та надання медичних довідок, а також проходження відповідних обстежень.

Підозрюваного затримали після одержання $3 тис. за надання тимчасового посвідчення про непридатність до військової служби та довідки про виключення з військового обліку.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та вирішується питання про накладання арешту на належне йому майно для забезпечення конфіскації.

У ході проведення санкціонованих обшуків на робочому місці виявлено $35 тис., а за адресою проживання ще $55 тис.

Наразі тривають слідчі дії.