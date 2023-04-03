Конфлікт військового з відпочивальником у Буковелі: що відомо

Квітень, 03 в 18:35

На території гірськолижного курорту Буковель розгорівся скандал, після того як один із відпочивальників образив військового Збройних сил України.

Відео інциденту почали стрімко поширюватися у соціальних мережах 3 квітня.

На опублікованих кадрах можна побачити відпочивальника, який грубить у бік автора відео, який є військовим ЗСУ і перебував там на реабілітації.

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Чоловік у халаті та з кухлем пива в руці обзиває військового “лошарою” та “провокатором”.

У відповідь на те, що військовий приїхав з Бахмута, чоловік йому відповів:

— Тогда езжай в свой Бахмут, чего ты тут сидишь. Отсиживаешься.

У наступному відео військовий пояснив, що перебуває на території курорту Буковель на реабілітації. За його словами, за кілька днів перебування там він нібито чув багато образ у бік ЗСУ.

Військовий у своєму акаунті TikTok публікує відео на військову тематику із побутом та завданнями на службі. В одному з роликів він вказує, що є бійцем 14 окремої механізованої бригади.

Відео викликало обурення серед користувачів соціальних мереж, які вимагають вибачень від відпочивальника та покарання для нього.

Хочу вибачень саме з колін;

А він українець? Для українця Бахмут наш, а якщо воно каже “в свой Бахмут”, то…;

Дуже боляче дивитися, що таке існує;

Дядя 23 рік з 90-ми сплутав. Дуже багато на себе бере.

Пізніше на захист чоловіка (відвідувача у халаті) виступила жінка Юлія Фатула, яка представилася його дружиною.

Вона заявила, що конфлікт розпочався через мову, а військовий підійшов до них нібито напідпитку і почав чіплятися.

— Вчора в спа підійшов військовий напідпитку і почав говорити, якою мовою нам розмовляти. Йому не сподобалося, що люди розмовляють не українською. Він почав говорити, що нам потрібно їхати в Росію. Мій чоловік зреагував, звичайно, це спочатку було м’якше, потім він ще раз підійшов, почав його провокувати… У результаті спровокував так усю ситуацію й у потрібний момент зняв усе на камеру, — стверджує жінка.

За її словами, вона та її чоловік не знали, що це був військовий і що в цьому готелі проходять реабілітацію бійці ЗСУ.

У мережі впізнали у чоловікові, що хамив, підприємця з Черкас. Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук, який опублікував дані героя відео, зазначив, що не дозволено нікому чіплятися ні до військових, ні до цивільних, але конкретно у цій ситуації, на його думку, більш неправий був саме цивільний.

Чоловік вибачився перед військовим та ЗСУ

Чоловікам вдалося залагодити конфлікт та потиснути один одному руки після приїзду поліції. Також відпочивальник сказав, що почне вчити українську мову.

Сам військовий у своєму блозі повідомив, що відпочивальник вибачився перед ним у готельному номері в присутності поліції та військових.

Водночас його попросили, щоб вибачення були щирими, а не формальними для камери.

— Я розмовляв, хотів вибачитися, але ситуація так склалася, що було важко. Поки не приїхали ви (поліцейські, – Ред.) та цю ситуацію не врегулювали. Я перепрошую перед вами та перед ЗСУ за те, що сказав про Бахмут. Олександре, вибач за нашу розмову і ситуацію. Я не хотів нікого образити, тим більше військових, – сказав чоловік.

Військовий сказав, що пробачає та побажав відпочивальнику та його сім’ї вивчати рідну мову.