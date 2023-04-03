Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Мінус 610 окупантів та 13 дронів: Генштаб повідомив про втрати ворога за добу

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу армія окупантів скоротилася на щонайменше 610 солдатів. А станом на 3 квітня РФ втратила у боях в Україні близько 175160 особового складу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 03.04.2023:

Зараз дивляться
  • особового складу ‒ близько 175160 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3619 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6993 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2694 (+7) од,
  • РСЗВ – 527 од,
  • засобів ППО ‒ 280 (+1) од,
  • літаків – 306 од,
  • гелікоптерів – 291 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2262 (+13) од,
  • крилатих ракет ‒ 911 од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5553 (+16) од,
  • спеціальної техніки ‒ 298 (+2).

Дані щодо втрат ворога уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 404-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка