Мінус 610 окупантів та 13 дронів: Генштаб повідомив про втрати ворога за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
За минулу добу армія окупантів скоротилася на щонайменше 610 солдатів. А станом на 3 квітня РФ втратила у боях в Україні близько 175160 особового складу.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ у війні на 03.04.2023:
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- особового складу ‒ близько 175160 (+610) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3619 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6993 (+7) од,
- артилерійських систем – 2694 (+7) од,
- РСЗВ – 527 од,
- засобів ППО ‒ 280 (+1) од,
- літаків – 306 од,
- гелікоптерів – 291 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2262 (+13) од,
- крилатих ракет ‒ 911 од,
- кораблів /катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5553 (+16) од,
- спеціальної техніки ‒ 298 (+2).
Дані щодо втрат ворога уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 404-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.