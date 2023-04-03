Квітень, 03 в 8:38

За минулу добу армія окупантів скоротилася на щонайменше 610 солдатів. А станом на 3 квітня РФ втратила у боях в Україні близько 175160 особового складу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 03.04.2023:

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особового складу ‒ близько 175160 (+610) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3619 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 6993 (+7) од,

артилерійських систем – 2694 (+7) од,

РСЗВ – 527 од,

засобів ППО ‒ 280 (+1) од,

літаків – 306 од,

гелікоптерів – 291 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2262 (+13) од,

крилатих ракет ‒ 911 од,

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5553 (+16) од,

спеціальної техніки ‒ 298 (+2).

Дані щодо втрат ворога уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 404-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.