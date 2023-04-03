У Херсоні під обстрілом опинилась лікарня з 300 людьми – ОВА
Російські військові знову обстріляли лікарню у Херсоні. На щастя, люди не постраждали.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
У медзакладі вибиті вікна, пошкоджений паркан.
– Наразі у закладі лікуються понад дві сотні пацієнтів та працюють 100 фахівців. На щастя, не було прямого влучання у будівлю, де перебувають люди, тому постраждалих немає, — розповіли в ОВА.
Наслідки ворожої атаки можна побачити на відео від очевидців.
Нагадаємо, що вдень 1 квітня російські окупанти обстріляли Херсон із артилерії. Снаряд влучив в приватний будинок, загинула людина, яка була на вулиці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 404-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: скрин з відео