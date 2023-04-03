Квітень, 03 в 18:07

Російські військові знову обстріляли лікарню у Херсоні. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

У медзакладі вибиті вікна, пошкоджений паркан.

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– Наразі у закладі лікуються понад дві сотні пацієнтів та працюють 100 фахівців. На щастя, не було прямого влучання у будівлю, де перебувають люди, тому постраждалих немає, — розповіли в ОВА.

Наслідки ворожої атаки можна побачити на відео від очевидців.

Нагадаємо, що вдень 1 квітня російські окупанти обстріляли Херсон із артилерії. Снаряд влучив в приватний будинок, загинула людина, яка була на вулиці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 404-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: скрин з відео