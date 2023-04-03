В результаті обстрілів пошкоджено обладнання однієї з ТЕС, через негоду є знеструмлення у двох областях – Міненерго

Квітень, 03 в 11:45

У понеділок, 3 квітня, енергосистема працює без обмежень споживачів із резервом потужності.

Про це повідомляє Міненерго.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

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Водночас учора в результаті ворожих обстрілів було пошкоджено обладнання однієї з ТЕС.

– Станом на ранок через негоду знеструмлено близько 2 тис. абонентів у Київській області та 3,8 тис. – на Одещині. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання, – йдеться в повідомленні.

Окрім того, в Міненерго зазначили, що протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 8 тисяч абонентів у Донецькій та Харківській областях.

Раніше в Укренерго розповіли, як готують енергосистему України до наступної зими.