До 20 Калібрів: Росія тримає у Чорному морі напоготові три ракетоносії
Наразі Чорноморський флот РФ тримає у морі на бойовому чергуванні сім кораблів, з яких три носії Калібрів загальним залпом до 20 ракет.
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
За даними військових, в Азовському морі зараз перебуває один ворожий корабель, а у Середземному – до семи, з них три ракетоносії, споряджені 20 Калібрами.
Напередодні Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – до двох надводних кораблів додала один підводний човен. Загальний залп Калібрів 3 квітня сягав 16 ракет.
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Фото: Оперативне командування Південь