Окупанти зазнають втрат біля Мар’їнки та Авдіївки, з Маріуполя вивозять техніку – Сили оборони

Квітень, 04 в 15:29

У районі Мар’їнки та Авдіївки на Донеччині Росія за добу втратила майже дві роти окупантів.

Про це повідомив керівник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в етері телемарафону Єдині новини.

Він зазначив, що в районі Авдіївки ворог здійснив 35 атак без застосування техніки, в районі Мар’їнки росіяни атакували з бойовими машинами піхоти та бронетранспортерами, а біля Павлівки працювала група піхоти з танками. Всі атаки РФ було відбито.

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За словами Дмитрашківського, за минулу добу окупанти втратили близько двох рот особового складу, склад БК та пункт управління.

Окрім того, він зазначив, що у Маріуполі після численних влучань ЗСУ по складах РФ почала вивозити техніку і переміщувати боєприпаси. Це призведе до ускладнення логістичних поставок боєприпасів, паливо-мастильних матеріалів та ремонту техніки.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що Бахмут залишається основним напрямком ударів РФ.

Джерело: телемарафон