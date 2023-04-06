Квітень, 05 в 23:32

Міністр оборони України Олексій Резніков відповів на критику народної депутатки Анастасії Радіної, яка звинуватила його у зриві запровадження прозорих процедур для відбору нових постачальників харчування для військових.

Про це, як повідомляє кореспондент Фактів ICTV, Резніков заявив під час заходу з презентації Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

Напередодні у своєму дописі на Facebook Радіна написала, що Резніков змусив уряд дозволити Міноборони продовжити чинні контракти ще до трьох місяців, начебто проігнорувавши рекомендації комісії під керівництвом міністерки економіки Юлії Свириденко щодо відбору постачальників за спрощеною процедурою в Prozorro, переходу від закупівлі послуги до закупівлі продуктів із доставкою, встановлення граничних цін на найбільш поширені харчові продукти на рівні ринкових цін.

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У відповідь Олексій Резніков наголосив, що сьогодні нова система закупівель ще не розроблена.

За його словами, робоча група продовжує працювати, але остаточного рішення немає. Тож, аби не зірвати постачання, були вимушені продовжити контракти.

– Це смішно чути, що я щось зірвав. Моє завдання – не зірвати усталене, безперешкодне, безперебійне постачання у величезну армію українських захисників та захисниць. І в мене стоїть завдання, щоб вони щодня були нагодовані. І мене не цікавлять чиїсь політичні амбіції – зробити щось так, як йому хочеться. Ми робимо так, як має бути. Ми попросили Prozorro розробити технічно так зване Military Prozorro, як я називаю. Поки що це питання також не вирішене, маю надію, що воно буде вирішене, – розповів Резніков.

Очільник Міноборони додав, що торік жодних нарікань військовослужбовців на якість, кількість та своєчасність постачання харчових продуктів не було, зараз немає, і він сподівається, що не буде і надалі. Він, як міністр, це гарантує. А решту готовий прийняти як критику та рекомендації.

Крім того, Олексій Резніков додав, що до його призначення на посаду міністра усі постачання харчових продуктів у Збройні сили України забезпечувала лише одна компанія. Станом на зараз це вже вісім компаній-постачальників, тобто міністерство демонополізувало ринок та має намір продовжити це робити.

Він додав, що питання закупівель для ЗСУ у воєнний час надчутливе, і будь-які рішення треба приймати зважаючи на безпеку наших воїнів.

– Наприклад, досі триває дискусія щодо того, чи розкривати місцезнаходження підприємств, які надають нам послуги. Ми переконані в тому, що цього робити не можна, бо це наражає на ризик трудовий колектив і обладнання, туди прилетить іранський дрон або ракета і на цьому крапка. Другий момент, є дискусія, чи розкривати місця знаходження військовослужбовців не в пунктах дислокації, а в місцях, де вони реально знаходяться, куди має постачатися послуга. Питання публікації цін вже не стоїть, ми вже їх опублікували на сайті Міноборони, – наголосив Резніков.

Нагадаємо, у березні при Міноборони України був утворений спеціальний департамент із запобігання корупції у сфері оборонних закупівель.

Перед цим довкола українського оборонного відомства розгорівся “харчовий” скандал, який стосувався закупівлі харчових продуктів для ЗСУ. У Міноборони відбулось декілька звільнень високопосадовців, коли ж правоохоронні органи України оголосили декілька підозр.

Згодом Олексій Резніков визнав проблеми у Міноборони та анонсував реформи, зокрема в системі закупівель.