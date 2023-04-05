Новий пакет допомоги Україні: у Міноборони США показали фото озброєнь
Міністерство оборони США опублікувало фото озброєння, що входить до нового пакета допомоги Україні.
Про це повідомили у Пентагоні.
– Ми зосереджені на підтримці українців, щоб змінити динаміку на фронті. Ми хочемо допомогти Україні просунутися вперед і утримати свої позиції в тому, що, як очікуємо, буде українським контрнаступом, – йдеться у повідомленні.
Новий пакет допомоги Україні: у Міноборони США показали фото озброєнь / 2 фотографии
4 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2,6 млрд.
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Джерело: Пентагон
Фото: Пентагон