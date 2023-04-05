Міністерство оборони США опублікувало фото озброєння, що входить до нового пакета допомоги Україні.

Про це повідомили у Пентагоні.

– Ми зосереджені на підтримці українців, щоб змінити динаміку на фронті. Ми хочемо допомогти Україні просунутися вперед і утримати свої позиції в тому, що, як очікуємо, буде українським контрнаступом, – йдеться у повідомленні.