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Факти / Світ

Новий пакет допомоги Україні: у Міноборони США показали фото озброєнь

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Новий пакет допомоги Україні: у Міноборони США показали фото озброєнь

Міністерство оборони США опублікувало фото озброєння, що входить до нового пакета допомоги Україні.

Про це повідомили у Пентагоні.

– Ми зосереджені на підтримці українців, щоб змінити динаміку на фронті. Ми хочемо допомогти Україні просунутися вперед і утримати свої позиції в тому, що, як очікуємо, буде українським контрнаступом, – йдеться у повідомленні.

Новий пакет допомоги Україні: у Міноборони США показали фото озброєнь / 2 фотографии

4 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2,6 млрд.

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Джерело: Пентагон

Фото: Пентагон

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