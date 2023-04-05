Стрімкий вступ Фінляндії до НАТО остаточно обнуляє роль РФ як політичного гравця – Подоляк
Фото: Офіс президента
Стрімкий вступ Фінляндії до НАТО остаточно обнуляє роль Росії як глобального політичного гравця.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Він впевнений, що державу-агресора тепер чекає повна демілітаризація та денуклеаризація.
Зараз дивляться
– Далі – обов’язкові демілітаризація, денуклеаризація, руйнація проросійського економічного та інформаційного лобі, самоізоляція та істеричне ведмеже ниття скривджених пропагандистів, – написав Подоляк у Twitter.
Нагадаємо, що вчора Фінляндія офіційно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу. Прапор країни підняли біля штаб-квартири НАТО.
Фінляндія ухвалила рішення про приєднання до Альянсу торік на тлі повномасштабного нападу Росії на Україну, адже держава має з РФ понад 1,3 тис. км кордону.