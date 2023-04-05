Квітень, 05 в 17:45

Стрімкий вступ Фінляндії до НАТО остаточно обнуляє роль Росії як глобального політичного гравця.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він впевнений, що державу-агресора тепер чекає повна демілітаризація та денуклеаризація.

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– Далі – обов’язкові демілітаризація, денуклеаризація, руйнація проросійського економічного та інформаційного лобі, самоізоляція та істеричне ведмеже ниття скривджених пропагандистів, – написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, що вчора Фінляндія офіційно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу. Прапор країни підняли біля штаб-квартири НАТО.

Фінляндія ухвалила рішення про приєднання до Альянсу торік на тлі повномасштабного нападу Росії на Україну, адже держава має з РФ понад 1,3 тис. км кордону.