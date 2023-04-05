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Факти / Україна

Українські бійці розпочнуть навчання на танках Abrams “відносно скоро” – Пентагон

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Танк M1 Abrams
Фото: Getty Images

Навчання українських військових на американських танках M1-A1 Abrams розпочнеться “відносно скоро”.

Про це пише CNN з посиланням на слова високопоставленого представника Міноборони США.

– Навчання на Абрамсах ще не розпочалися. Ми все ще працюємо над закупівлею обладнання, але я очікую, що це станеться відносно скоро, – сказав чиновник під час брифінгу.

За словами посадовця, з початку російського вторгнення Сполучені Штати підготували понад 7 тис. українських військових.

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Нагадаємо, що США планують відправити в Україну 31 танк модифікації M1A1, замість раніше обіцяних M1A2.

Як повідомив речник Пентагону, передання старішої моделі Abrams прискорить терміни доставки техніки. ЗСУ зможуть отримати танки до осені цього року.

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