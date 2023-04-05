Квітень, 05 в 14:29

У середу, 5 квітня, Хмельницький засипало снігом. Комунальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди.

Про це повідомляє місцевий сайт Є.

Зазначено, що снігопад розпочався ще у вівторок ввечері та тривав всю ніч.

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За словами заступника міського голови Василя Новачка, протягом місяця комунальники активно прибирали місто від зимового бруду, тож більшість техніки переобладнали під весняні роботи.

Усю ніч працювала техніка. Хмельницький засипало снігом / 3 фотографии

Усю ніч на дорогах і тротуарах працювало чотири одиниці техніки. Задля безпеки руху комунальники вже висипали майже 200 тонн солі.

Джерело: сайт Є

Фото: сайт Є