Квітень, 05 в 23:26

У середу, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Польщі. Це третя закордонна поїздка глави держави з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Зеленський назвав свій візит і переговори з польськими лідерами “переможними”, а також заявив, що для України “Польща є не лише партнером, а й другом навіки”.

Що відомо про підсумки візиту Зеленського до Польщі – читайте далі у матеріалі.

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Оборонні угоди та співпраця у відновленні України

Одним із головних результатів візиту Зеленського до Польщі є узгодження нового пакету військової допомоги.

Зокрема, Збройні сили України отримають польські БТР Rosomak, самохідні міномети Rak, системи ППО Piorun, винищувачі МіГ та інше озброєння, якого потребують військові.

Також лідери країн підписали меморандуми про співпрацю у відновленні України та угоду про співпрацю у спільному виробництві 125-мм танкових боєприпасів.

Зеленський заявив, що під час зустрічі з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким вони знайшли вихід щодо проблеми експорту українського зерна до Польщі.

– Ми обговорювали питання наших фермерів – польських і українських. Ми знайшли вихід, я вважаю, що найближчими днями, тижнями ми остаточно розв’яжемо всі питання, тому що не може бути якихось складнощів між такими близькими партнерами та реальними друзями, як Польща та Україна, – сказав він.

Також президент України подякував за спільну ініціативу Польщі та Єврокомісії щодо повернення викрадених Росією дітей.

– Шукаємо рішення – як повернути українських діточок, які були силою викрадені, депортовані нашим ворогом Російською Федерацією. Наші польські брати готові допомогти Україні в пошуку і поверненні дітей, – сказав він.

Своєю чергою прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав намір України на членство в НАТО та ЄС.

Він назвав Україну “щитом всієї Європи” та заявив, що Польща хоче першою взяти участь у відбудові нашої держави.

– Ми не хочемо переплутати мир і спокій. Немає мови про домовленості з варварською Росією. Україна повинна сама визначити прийнятні умови миру і безпеки, – заявив польський прем’єр.

Виступ Зеленського та Дуди у Варшаві

Увечері Зеленський разом з польським лідером Анджеєм Дудою виголосив промову в Королівському замку у Варшаві.

Під час виступу президент Польщі цитував рядки гімнів двох держав, вдавався до цитат українською, зокрема рядків Тараса Шевченка: Подай же руку козакові, і серце чистеє подай!

Дуда наголосив, що Україну та Польщу об’єднує тривала спільна історія і чекає “велике прекрасне майбутнє”.

– Наші країни більше ніхто не посварить, і ніхто не піде на поступки терористу. Польща вірить у перемогу України і готова надавати будь-яку підтримку до кінця, – сказав президент Польщі, підтвердивши, що це потужний сигнал для Росії.

Дуда зазначив, що єдиною умовою миру в Україні може бути тільки повне виведення російських військ з території держави.

– Про жодні переговори і рішення над головами українців не може бути й мови. Якщо хтось зі мною заводить такі розмови, я йому відповідаю: Ти був у Бучі? Ти був у Бородянці? Ти був у Ірпені? Не був? Тоді поїдь туди і скажи людям, чиїх рідних убивали, що їхні жертви та страждання не мали значення, – наголосив він.

Зеленський під час промови також цитував гімни і використовував польські крилаті фрази.

За його словами, російський режим, який прийшов в Україну з війною, впаде, а сама тиранія програє в історії тоді, коли вона програє на українській землі.

– Паде і цей режим, який пішов війною проти нас. Він приніс могили Україні, щоб потім принести могили знову і Польщі, і всій вільній Європі, а ми боремося пліч-о-пліч. Повернемо все це зло епітафією російському імперіалізму. Тиранія програє в історії, коли програє в Україні. Москва не буде вбивати. На цій польській площі, як і на всіх українських площах, більше ніколи не буде Росії, – сказав глава держави.

Партнерам не потрібно зупинятися в солідарності з Україною, оскільки “наша незалежність є гарантією свободи в інших державах”, додав президент.

Що пишуть ЗМІ про візит Зеленського в Польщу

Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung зазначає, що війна в Україні “назавжди об’єднала нації, розірвані історією”.

– Про колізію взаємних образ більше ніхто не думає. Українці ставляться до поляків, як до братів, – зазначило видання.

Франкфуртська щоденна газета додає: те, що Польща та Україна знайшли спільні інтереси, приносить полегшення, знімаючи “з наших плечей тягар історичних упереджень”.

Тижневик Der Spiegel вказує, що “час і місце візиту не були випадковими”, оскільки поїздка Зеленського до Польщі збіглася з провалом зимового наступу Росії.

Телевізійний портал ARD своєю чергою зазначив, що візит є “виразом вдячності” Польщі з боку української влади.

– Важко не думати з вдячністю про допомогу, яку надають українцям поляки, – пише портал.

Так само пише й The Guardian: “Метою поїздки Зеленського до Варшави було, перш за все, подякувати країні, яка на міжнародному рівні підтримує Україну, а також є притулком для біженців і транзитним хабом для гуманітарної допомоги та зброї, що прямують в Україну”.

Як зазначає видання CNN, “демонстрація дружби Зеленського та Дуди уособлює те, наскільки розквітли українсько-польські відносини в умовах війни, розв’язаної Москвою”.

– Хоча обидві країни мають переплетене, але складне минуле, поляки, як і їхні сусіди, вже давно остерігаються російської загрози, а стримування Москви вважається найважливішим спільним завданням обох народів, – йдеться у статті.

Кореспондентка ВВС Україна Оксана Тороп розповіла, що загалом візит Зеленського пройшов в атмосфері повної злагоди і взаєморозуміння, “багато слів підтримки, компліментів, рукостискань”.

Та все ж вона вказала на кілька моментів, які додали відчуття напруги.

– Зеленський, відповідаючи на питання, чи справді росіяни контролюють більшу частину Бахмуту, вчергове сказав, що Україні треба більше зброї та снарядів. І закликав журналістів до єдності з владою. В цьому чулися нотки розчарування через дедалі частіші повідомлення в ЗМІ про корупцію в українському уряді, припущення щодо конфлікту поглядів у військовому керівництві та сумніви про доцільність утримування Бахмута ціною багатьох життів, – відзначила журналістка.

Також Оксана Тороп звернула увагу на те, що президент уникнув відповіді щодо термінів завершення війни.