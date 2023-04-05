Вже на бойовому чергуванні: Наєв показав роботу американських ЗРК Avenger
Зенітно-ракетні комплекси Avenger, які Україна отримала від США, вже заступили на бойове чергування.
Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Він зазначив, що українські бійці пройшли навчання з використання ЗРК Avenger у Німеччині.
– Зенітно-ракетні комплекси Avenger (Месник) вже на бойовому чергуванні в Північній операційній зоні. Вони здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об’єктів цивільної інфраструктури, підрозділів сектору безпеки та оборони від крилатих ракет, БПЛА, літаків та гелікоптерів на малих висотах, – повідомив Наєв.
Нагадаємо, у січні США оголосили про передання Україні восьми одиниць зенітно-ракетних комплексів Avenger (Месник).
ЗРК оснащені тепловізійним прицілом, завдяки якому можуть працювати вдень та вночі. Техніка озброєна ракетами Stinger, також має круплокаліберний кулемет Browning AN/M3.