Квітень, 05 в 18:43

Зенітно-ракетні комплекси Avenger, які Україна отримала від США, вже заступили на бойове чергування.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він зазначив, що українські бійці пройшли навчання з використання ЗРК Avenger у Німеччині.

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– Зенітно-ракетні комплекси Avenger (Месник) вже на бойовому чергуванні в Північній операційній зоні. Вони здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об’єктів цивільної інфраструктури, підрозділів сектору безпеки та оборони від крилатих ракет, БПЛА, літаків та гелікоптерів на малих висотах, – повідомив Наєв.

Нагадаємо, у січні США оголосили про передання Україні восьми одиниць зенітно-ракетних комплексів Avenger (Месник).

ЗРК оснащені тепловізійним прицілом, завдяки якому можуть працювати вдень та вночі. Техніка озброєна ракетами Stinger, також має круплокаліберний кулемет Browning AN/M3.