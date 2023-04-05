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Факти / Україна

ЗСУ ліквідували за добу ще 550 окупантів та шість ворожих безпілотників

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Війна в Україні_втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати Росії у живій силі станом на ранок 5 квітня зросли до 176 240 вбитими, з яких 550 окупантів українські військові ліквідували за останню добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Наші захисники знищили також багато бойової техніки та озброєння ворога, зокрема шість безпілотників, 10 артилерійських систем, чотири РСЗВ, шість броньованих машин тощо.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022-го до 5 квітня 2023 року:

  • особовий склад ‒ близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3 629 (+2);
  • бойові броньовані машини ‒ 7 005 (+6);
  • артилерійські системи – 2 707 (+10);
  • РСЗВ – 532 (+4);
  • засоби ППО ‒ 280;
  • літаки – 306;
  • гелікоптери – 291;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 283 (+6);
  • крилаті ракети ‒ 911;
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5 573 (+11);
  • спеціальна техніка ‒ 299 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 406-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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