Квітень, 06 в 20:02

Укріплення гривні обумовлено продажем долара на ринку валют, що пов’язано з весняно-польовими роботами на території України.

Про це в коментарі Фактам ICTV розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

– Будь-який ринок валюти – це звичайний ринок, оскільки є попит і пропозиція. Тобто якщо у вас зменшується попит на валюту, то автоматично вона буде ставати дешевшою. У нас з вами весняно-польові роботи, і зараз достатньо велика кількість фермерів, які замість того, щоб купляти долар, його продають, щоб отримати гривню та вкластися в засоби захисту рослин, хімікати, паливо тощо, – сказав він.

Експерт каже, що сьогодні на ринку валют склалась ситуація, коли гривні менше, а долара – більше.

Зараз дивляться

– Як наслідок – він (долар, – Ред.) дешевшає. Закінчаться весняно-польові роботи, то будуть спроби повернути його до того рівня, щоб він був хоча б 39 грн за 1$, – пояснив він.

Олег Пендзин додав, що такі речі, як допомога МВФ чи очікування контрнаступу Збройних сил України, не впливають на ситуацію з падінням курсу долара.

– У нас на сьогодні немає зв’язку безготівкового і готівкового долара. Коли остаточно будуть зняті обмеження валютного ринку, тоді курс долара на безготівкових торгах буде впливати на готівковий. А ці два ринки відірвані повністю, тому в цій ситуації наявність допомоги від МВФ чи грошей від Світового банку жодним чином не впливає на готівковий долар, – каже експерт.

Він додав, навіть якщо курс долара в обмінниках впаде до рівня курсу гривні, який був встановлений Національним банком України, це не вплине на ситуацію.

Член Економічного дискусійного клубу наголосив, що зараз обставини на ринку валют коректніше називати не падінням курсу долара, а укріпленням гривні.

За даними НБУ, курс долара не змінився та коштує 36,57 грн/$1. Водночас в обмінниках останнім часом ситуація з курсом валют щоденно змінюється.

Водночас експерти вважають, що протягом 2023 року курс долара перевищить позначку у 50 грн.