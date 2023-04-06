Мінус 390 окупантів, гелікоптер та чотири БПЛА: Генштаб оновив дані про втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 176 630 своїх військових, з них 390 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати загарбників з 24.02.22 по 06.04.23:
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- танків ‒ 3631 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7013 (+8) од,
- артилерійських систем – 2714 (+7) од,
- РСЗВ – 532 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 281 (+1) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 292 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2287 (+4),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5574 (+1) од,
- спеціальної техніки ‒ 302 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 407-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.