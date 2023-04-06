Квітень, 06 в 9:14

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 176 630 своїх військових, з них 390 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати загарбників з 24.02.22 по 06.04.23:

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танків ‒ 3631 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 7013 (+8) од,

артилерійських систем – 2714 (+7) од,

РСЗВ – 532 (+0) од,

засобів ППО ‒ 281 (+1) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 292 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2287 (+4),

крилатих ракет ‒ 911 (+0),

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5574 (+1) од,

спеціальної техніки ‒ 302 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 407-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.