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Факти / Україна

Мінус 390 окупантів, гелікоптер та чотири БПЛА: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 176 630 своїх військових, з них 390 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати загарбників з 24.02.22 по 06.04.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3631 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7013 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2714 (+7) од,
  • РСЗВ – 532 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 281 (+1) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 292 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2287 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5574 (+1) од,
  • спеціальної техніки ‒ 302 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 407-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Читайте
Окупанти під Кремінною та біля Бахмута використовують системи Солнцепек – ISW

Джерело: Генштаб ЗСУ
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