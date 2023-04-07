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Факти / Україна

Пожежа біля Сімферополя, лунають вибухи

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Пожежа біля Сімферополя, лунають вибухи

Біля Сімферополя пожежа, місцеві повідомляють про вибухи на птахофабриці.

За даними проєкту Радіо Свободи Крим.Реалії, у селі Перове “горить птахофабрика”.

Водночас жителі на відео кажуть, що щось “вибухає”.

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Крім того, з розмови жителів села на відео стає зрозуміло, що пожежу намагаються загасити вже понад 30 хвилин.

Російські рятувальники повідомили держЗМІ РФ, що пожежу локалізовано на площі 400 кв. м. Постраждалих немає.

Інформації щодо причин пожежі та вибухів з боку окупаційної влади РФ поблизу українського Сімферополя наразі немає. Українська влада теж не коментувала ситуацію.

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