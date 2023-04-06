Квітень, 06 в 18:39

У Києві було чутно вибухи.

Про це повідомляють мешканці столиці.

Кажуть, що гучно було на Лівому березі Києва.

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Проте повітряної тривоги оголошено не було.

Попередньо гучні звуки пов’язані із плановими роботами з розмінування територій.

Нагадаємо, що уночі 28 березня російські війська запустили в бік Києва дрони-камікадзе Shahed-136, всі вони були знищені нашою ППО. Унаслідок падіння уламків дронів спалахнув магазин у Святошинському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 407-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.