Квітень, 06 в 21:44

Збройні сили України виснажують ворога та готуються завдати удару у відповідь.

Про це пише видання CNN, припускаючи, що Україна ще не визначила напрямок або ж напрямки контрнаступу.

Водночас командування ретельно вивчає лінію фронту та слабкі місця Росії так, як перед початком Харківської операції у вересні минулого року.

Зараз дивляться

Основними елементами підготовки до контрнаступу CNN називає інтеграцію нових підрозділів, деградацію російського тилу, стійкий ланцюг матеріально-технічного забезпечення та розвідку в режимі реального часу.

Де ЗСУ можуть почати контрнаступ

Однією з підказок щодо напрямку контрдій слугуватимуть удари по логістичних центрах, тилових базах і складах боєприпасів глибоко за лінією фронту росіян.

Як стверджує видання, це помітно на Запорізькому напрямку та в тимчасово окупованому Криму.

Колишній генерал австралійської армії Мік Раян переконаний, що наступальних дій ЗСУ варто очікувати щонайменше на двох напрямках, зокрема для того, щоб росіяни не розуміли, куди буде завдано головного удару.

– Немає військового завдання, яке було б важче спланувати, організувати та здійснити, – так каже Раян про підготовку контрнаступу.

CNN відзначає переваги наступу на Півдні, який дозволить позбавити росіян сухопутного коридору до Криму, повернути під контроль Запорізьку АЕС і Північнокримський канал.

Також це дасть можливість позбавити росіян боєздатності на лівобережжі Херсонщини.

Катерина Степаненко з Інституту вивчення війни (ISW) погоджується із твердженням, що один напрямок для контрнаступу – помилка.

За її словами, наступи на Півдні та Сході можуть бути взаємопідтримувальними і створити додаткові проблеми для росіян.

Яким може бути перебіг контрнаступу

Як пише CNN, Росія усвідомлює, що Україна планує наступальні операції. Про це свідчать зведення та укріплення оборонних ліній.

Мік Раян переконаний, що у росіян, ймовірно, є мобільні групи для відбиття атак. Однак експерти оцінюють перевагу України, опираючись на гнучкість, адаптивність та інноваційність, баланс навичок і мотивації українських воїнів.

Австралійський генерал Раян припускає, що в найближчі тижні росіяни вирішуватимуть, чи переходити до оборони.

– ЗСУ захочуть не тільки здивувати росіян часом і місцем основного та допоміжного удару, а й створити оперативний темп, який перевершить здатність росіян відповісти швидко або в потрібний час потрібною силою, – переконаний Раян.

Видання наводить Харківську операцію, коли імпульс швидких успішних атак на початку контрнаступу фактично зумовив подальший перебіг бойових дій. На такий самий імпульс зараз, зокрема, сподіваються у США.