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Факти / Україна

Українські протитанкісти знищили ще один “непереможний” російський Т-90 Прорив

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Підбитий російський Т-90

На напрямку Сватове-Кремінна протитанкісти 87 дивізіону 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ знищили російський основний танк Т-90 Прорив, вкотре розвіявши міф про його нібито непереможність.

Військові показали на відео, як виявили ціль, знерухомили, а потім добили. Сам екіпаж російського танка втік.

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Станом на средину березня 2023 року, за даними Генштабу, окупаційні війська втратили в Україні 15 одиниць Т-90М. РФ мала на озброєнні лише 100 таких танків на початку повномасштабної агресії. Саме тому ворог змушений розконсервовувати старі Т-62 та Т-72.

Т-90 Прорив – основний бойовий танк, прийнятий на озброєння ЗС РФ у 2020 році, так звана глибока модернізація танка Т-90.

Деякі конструкторські рішення були “запозичені” у танків країн НАТО.  Цю техніку окупанти називали “непереможною” та “досконалою”.

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Фото: скрін відео

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