Євро продовжує стрімко дорожчати: курс валют в Україні на 6 квітня
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У четвер, 6 квітня, Національний банк України на 15 копійок підвищив курс євро – до 40,02 грн.
Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 06.04.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,5
|40,5
|Долар
|36,7
|37,2
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,00
|40,95
|Долар
|36,95
|37,95
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,95
|41,05
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,10
|Долар
|37,10
|37,60
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,00
|40,9
|Долар
|36,75
|37,50
Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк