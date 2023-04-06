Квітень, 06 в 9:46

У четвер, 6 квітня, Національний банк України на 15 копійок підвищив курс євро – до 40,02 грн.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 06.04.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,5 40,5 Долар 36,7 37,2

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,00 40,95 Долар 36,95 37,95

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,95 41,05 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,20 41,10 Долар 37,10 37,60

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,00 40,9 Долар 36,75 37,50

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк