Квітень, 06 в 22:20

Після повернення з Польщі український президент провів наради з українськими урядовцями та правоохоронцями, а також зв’язався з військовими щодо ситуації в найгарячіших точках передової.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 6 квітня.

Він повідомив, що сьогодні весь день перебуває в Україні, у Києві, у своєму офісі.

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– День внутрішніх нарад і підготовки до заходів, які заплановано на найближчі тижні, – пояснив президент.

Зеленський заявив, що мав нараду з главою уряду Денисом Шмигалем щодо поточних питань. Йдеться про координацію державних кроків та рішень.

Також президент мав нараду щодо безпекової ситуації і роботи правоохоронних органів.

– Наш міжнародний порядок денний – підготовка зустрічей, переговорів, звернень. Як і завжди, був на звʼязку з військовими: усе, що стосується найгарячіших точок передової, – пояснив він.

Володимир Зеленський додав, що дуже важливим є те, що сенс його візиту в Польщу, а також робота української делегації у Варшаві, мають бути відчутними для нашого фронту.

– Оборона й захист наших людей, підтримка нашої стійкості, передусім воїнів, це питання номер один на всіх переговорах і зустрічах. Саме оборона – зброя для України, боєприпаси для України, нові оборонні системи для України, – сказав він.

Президент України окремо відзначив зустріч із мерами польських міст, яка відбулася вже дуже пізно ввечері 5 квітня, майже вночі. Йдеться про міських голів Жешува, Перемишля, Любліна і Хелма.

– Зустрілися ми з ними саме в Хелмі – разом із паном премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Я подякував усій громаді міст-рятівників, кожному й кожній, хто допомагав українцям, хто реально довів у перші ж дні повномасштабної війни, що між українськими й польськими серцями немає жодних барʼєрів, кордонів, перепон. Україна вміє бути вдячною. Вдячною за таку солідарність – історичну солідарність, – пояснив президент.

Також український лідер відзначив українські підрозділи Сил оборони.

– Десантники “вісімдесятки” та бійці 57 окремої мотопіхотної бригади… 30 окрема механізована бригада… Міцність вашого захисту, хлопці, та стійкість – усе це надихає. Надихає потужно. Надихає світ не скидати обертів у підтримці України, – сказав він.

Президент також згадав і 35 та 36 окремі бригади морської піхоти, а також воїнів 55 окремої артилерійської бригади Запорізька Січ.

– Незмінно молодці. Незмінно прагнуть більшого результату. Дякую, – сказав він.

Окремо Володимир Зеленський подякував підрозділу спеціального призначення 1-го головного центру ГУР, які воюють у Бахмуті.

– Бахмут і Марʼїнка, Авдіївка і весь наш Донбас, наш Схід, Запоріжжя й наше Приазовʼя, наша Херсонщина – я дякую всім, хто бʼється за свободу для нашої країни, за свободу для наших людей, – сказав український лідер.

Він наголосив, що українські війська неодмінно виженуть російську армію з України.