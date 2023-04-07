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Факти / Україна

Мінус 480 окупантів: у Генштабі оприлюднили оновлені дані про втрати Росії

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 177 110 військових, з них 480 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також за добу українські бійці знищили два танки, три бойові броньовані машини, вісім артсистем, чотири БПЛА та одну РСЗВ окупантів.

Зараз дивляться

Загальні втрати загарбників з 24.02.22 до 07.04.23:

  • особового складу – 177110 (+480) осіб
  • танків ‒ 3633 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7016 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2722 (+8) од,
  • РСЗВ – 533 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 281 (+0) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2291 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5587 (+13) од,
  • спеціальної техніки ‒ 304 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 408-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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