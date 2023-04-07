Мінус 480 окупантів: у Генштабі оприлюднили оновлені дані про втрати Росії
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 177 110 військових, з них 480 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Також за добу українські бійці знищили два танки, три бойові броньовані машини, вісім артсистем, чотири БПЛА та одну РСЗВ окупантів.
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Загальні втрати загарбників з 24.02.22 до 07.04.23:
- особового складу – 177110 (+480) осіб
- танків ‒ 3633 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7016 (+3) од,
- артилерійських систем – 2722 (+8) од,
- РСЗВ – 533 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 281 (+0) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2291 (+4),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5587 (+13) од,
- спеціальної техніки ‒ 304 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 408-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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