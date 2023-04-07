Квітень, 07 в 10:41

Російські окупаційні війська протягом останніх днів знову активізувалися у боях за місто Бахмут (Донецька область). Вони перекинули додаткові війська в цей район.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Згідно з повідомленням, останніми днями окупанти “відновили певний імпульс” у боях за Бахмут, хоча з кінця березня їхнє просування там “значною мірою зупинилося”.

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У розвідці припускають, що війська РФ могли досягнути в Бахмуті певних успіхів.

– РФ домоглася подальших успіхів і тепер із великою ймовірністю просунулася в центр міста, а також захопила західний берег річки Бахмутка. Ключовий маршрут постачання України 0506 на захід від міста, ймовірно, перебуває під серйозною загрозою, – йдеться в повідомленні.

У розвідці уточнили, що російське командування, ймовірно, перекинуло в цей район додаткові регулярні сили, включно з повітряно-десантними військами. Крім того, окупанти почали ефективніше використовувати артилерію.

За даними розвідки, існує ймовірність, що на місцевому рівні приватна військова компанія Вагнера та регулярні війська РФ “призупинили свою триваючу ворожнечу та покращили співпрацю”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 7 April 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/NJNBkledZx ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/KlEvFt4ykR — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 7, 2023

Напередодні в пресслужбі Східного угруповання військ ЗСУ повідомляли, що в Бахмуті відбувається позиційна війна, вуличні бої, і ситуація постійно змінюється. На той момент половину Бахмута контролювали українські військові, а іншу половину – окупанти.

Президент Володимир Зеленський днями назвав ситуацію в Бахмуті дуже складною. Він запевнив, що якщо виникне небезпека оточення українських військ, “будуть відповідні правильні рішення”.