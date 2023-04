Російські окупаційні війська протягом останніх днів знову активізувалися у боях за місто Бахмут (Донецька область). Вони перекинули додаткові війська в цей район.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Згідно з повідомленням, останніми днями окупанти “відновили певний імпульс” у боях за Бахмут, хоча з кінця березня їхнє просування там “значною мірою зупинилося”.

У розвідці припускають, що війська РФ могли досягнути в Бахмуті певних успіхів.

У розвідці уточнили, що російське командування, ймовірно, перекинуло в цей район додаткові регулярні сили, включно з повітряно-десантними військами. Крім того, окупанти почали ефективніше використовувати артилерію.

За даними розвідки, існує ймовірність, що на місцевому рівні приватна військова компанія Вагнера та регулярні війська РФ “призупинили свою триваючу ворожнечу та покращили співпрацю”.

