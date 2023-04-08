Квітень, 07 в 23:28

Рада нацбезпеки і оборони готує нові санкції проти тих, хто підтримує агресію, а на Ставці верховного головнокомандувача обговорили бої за Авдіївку та Бахмут.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками 7 квітня 2023.

Він перелічив п’ять основних подій за добу, в яких взяв участь.

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– Перше – Ставка. Основна увага – боям за Авдіївку й Бахмут, за Луганщину, за кожен із тих напрямків, де ворог намагається зламати оборону всієї України. І я дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру й генералу, які протистоять цьому, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що на Ставці доповідали командувачі напрямків, головком ЗСУ та розвідка. Окремо обговорювалася підготовка нових бригад та постачання боєприпасів і зброї у війська.

– Друге. Апарат РНБО разом з урядом, разом із міністерствами готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію. Вони будуть заблоковані, – наголосив президент.

Третім пунктом глава держави назвав тривалу нараду щодо енергетики, де обговорювали як стратегічні питання розвитку й захисту української енергосистеми, так і поточні питання щодо енергозабезпечення українців та українського бізнесу.

– Четверте. В офіційне життя нашої держави додаємо нову традицію поваги. Сотні тисяч мусульман України й мусульманська спільнота світу – різні держави, різні народи – у період священного Рамадану дотримуються суворого посту, – наголосив президент.

Він пояснив, що кримськотатарський народ шанує Рамадан, а повага завжди має бути обопільною.

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні мав честь нагородити українських мусульман, які бʼються разом з усіма в Силах оборони України.

П’ятим і останнім пунктом український глава держави назвав підписання указів про відзначення державними нагородами наших воїнів.

– 771 боєць. Воїни механізованих бригад, штурмових, бригад тероборони, наші зенітники, тактична авіація, артилерія, розвідбати, інженерні бригади, танкісти, – повідомив президент.

Він наголосив, що загалом за час повномасштабної війни понад 43,5 тисячі українських захисників і захисниць відзначені державними нагородами.

Президент окремо привітав усіх, хто сьогодні святкує Благовіщення.