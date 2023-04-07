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Факти / Україна

Росія формує з новонабраних резервістів спецпідрозділи “Шторм Z” – ISW

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
російські військові
Фото: Depositphotos

Росія формує з новонабраних резервістів спецпідрозділи “Шторм Z” для ведення бойових дій у містах. Їх створюють поза структурою звичайних армійських підрозділів й потім “комбінують” з тими полками та бригадами, які вже існують. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

Йдеться про нові загони, які планують задіяти у складі 8 загальновійськової армії (Південний військовий округ), 1 армійського корпусу (формувань “ДНР”).

У звіті ISW посилається на документ армії РФ, який оприлюднив український офіцер запасу 6 квітня. В ньому детально описується набір особового складу таких загонів та їх основна діяльність.

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– Російське військове командування, ймовірно, прагне створити роти “Шторм Z” і приєднати їх до вже діючих елементів, щоб посилити незначні тактичні успіхи та заохотити подальші наступальні операції та досягнення, – йдеться у звіті.

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Джерело: ISW
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