Квітень, 08 в 8:24

Минулої доби російська армія у боях втратила щонайменше 570 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 177680 особового складу.

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Втрати РФ у війні на 08.04.2023:

особового складу ‒ близько 177 680 (+570) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3636 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7020 (+4) од,

артилерійських систем – 2727 (+5) од,

РСЗВ – 533 од,

засобів ППО ‒ 282 (+1) од,

літаків – 307 (+1) од,

гелікоптерів – 292 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7) од,

крилатих ракет ‒ 911 од,

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 304 од.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що найзапекліші бої на фронті тривають за Мар’їнку, там наші воїни відбили понад 15 ворожих атак.