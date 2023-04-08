570 вояків та 7 безпілотників: Генштаб повідомив про чергові втрати РФ за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
Минулої доби російська армія у боях втратила щонайменше 570 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 177680 особового складу.
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Втрати РФ у війні на 08.04.2023:
- особового складу ‒ близько 177 680 (+570) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3636 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7020 (+4) од,
- артилерійських систем – 2727 (+5) од,
- РСЗВ – 533 од,
- засобів ППО ‒ 282 (+1) од,
- літаків – 307 (+1) од,
- гелікоптерів – 292 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7) од,
- крилатих ракет ‒ 911 од,
- кораблів /катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 304 од.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що найзапекліші бої на фронті тривають за Мар’їнку, там наші воїни відбили понад 15 ворожих атак.