Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

570 вояків та 7 безпілотників: Генштаб повідомив про чергові втрати РФ за добу

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
570 вояків та 7 безпілотників: Генштаб повідомив про чергові втрати РФ за добу
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російська армія у боях втратила щонайменше 570 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 177680 особового складу.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 08.04.2023:

  • особового складу ‒ близько 177 680 (+570) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3636 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7020 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2727 (+5) од,
  • РСЗВ – 533 од,
  • засобів ППО ‒ 282 (+1) од,
  • літаків – 307 (+1) од,
  • гелікоптерів – 292 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7) од,
  • крилатих ракет ‒ 911 од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 304 од.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що найзапекліші бої на фронті тривають за Мар’їнку, там наші воїни відбили понад 15 ворожих атак.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка