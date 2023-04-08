Артилеристи показали, як під Бахмутом знищили ворожу БМП та склад боєприпасів

Квітень, 08 в 12:52

Воїни 45 окремої артилерійської бригади знищили бойову машину піхоти та склад боєприпасів росіян у районі Бахмута.

Відповідне відео роботи опублікувала пресслужба з’єднання у соціальних мережах. Його підписали: Бачимо ворога, як на долоні.

На записі видно влучання в БМП окупантів, які підвозили боєприпаси ворожим підрозділам. Також артилеристи вразили польовий склад із БК.

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Відеоряд супроводжує музика австрійського композитора Йогана Штрауса Voices of Spring.

Ураження противника було зафіксовано на Бахмутському напрямку.

8 квітня у Генштабі повідомили, що на Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб взяти під повний контроль місто Бахмут, там тривають жорстокі бої.

Також ворог намагався наступати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди Донецької області, але без успіху.

Скриншот: 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

Джерело: 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ