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Факти / Україна

Артилеристи показали, як під Бахмутом знищили ворожу БМП та склад боєприпасів

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Артилеристи показали, як під Бахмутом знищили ворожу БМП та склад боєприпасів

Воїни 45 окремої артилерійської бригади знищили бойову машину піхоти та склад боєприпасів росіян у районі Бахмута.

Відповідне відео роботи опублікувала пресслужба з’єднання у соціальних мережах. Його підписали: Бачимо ворога, як на долоні.

На записі видно влучання в БМП окупантів, які підвозили боєприпаси ворожим підрозділам. Також артилеристи вразили польовий склад із БК.

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Відеоряд супроводжує музика австрійського композитора Йогана Штрауса Voices of Spring.

Ураження противника було зафіксовано на Бахмутському напрямку.

Скриншот: Deepstatemap

8 квітня у Генштабі повідомили, що на Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб взяти під повний контроль місто Бахмут, там тривають жорстокі бої.

Також ворог намагався наступати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди Донецької області, але без успіху.

Скриншот: 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

Джерело: 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

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