Квітень, 08 в 1:09

Президент США Джо Байден 7 квітня підписав виконавчий указ щодо продовження режиму надзвичайного стану, запровадженого у квітні 2021 року через втручання Росії в американські вибори, та пов’язані з ним санкції.

Як повідомили на сайті Білого дому, санкції проти Росії продовжені ще на рік.

В адміністрації президента США нагадали, що режим надзвичайного стану був запроваджений у 2021 році, щоб “протистояти незвичайній та надзвичайній загрозі національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів, яку становить визначена шкідлива зовнішня діяльність уряду Російської Федерації”.

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Крім того, режим НС подовжено через діяльність уряду РФ, яка виявляється в:

зусиллях з підриву проведення вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів у США та їхніх союзниках і партнерах;

участі та сприянні шкідливій діяльності з використанням кібертехнологій проти США та їхніх союзників і партнерів;

заохоченні та використанні транснаціональної корупції для здійснення впливу на іноземні уряди;

здійсненні екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів;

підриві безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США;

порушення усталених принципів міжнародного права, включно з повагою до територіальної цілісності держав.

– Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений в указі 14024, щодо певної шкідливої зовнішньої діяльності уряду РФ, – сказав Джо Байден.

Нагадаємо, президент США на початку березня 2023 року своїм указом продовжив до кінця 2023 року дію надзвичайного стану, запровадженого ще у 2014 році після російської агресії проти України.