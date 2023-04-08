Мінні поля та 7 тис. м протитанкових траншей: Україна укріплює рубежі на кордоні з РФ та Білорусю
Обстановка у Північній операційній зоні стабільна та контрольована, що використовується ЗСУ для подальшого зміцнення оборонних позицій.
Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Його слова наводять у пресрелізі Управління преси та інформації Міноборони.
– Обстановка у Північній операційній зоні стабільна та контрольована. Наші воїни сповна її використовують для подальшого зміцнення оборонних рубежів і позицій, – сказав Наєв.
Зокрема, продовжується нарощування системи інженерних загороджень в областях, що межують із Білоруссю та Росією.
– Створюються протитанкові мінні поля на танкодоступних ділянках місцевості та ймовірних шляхах висування супротивника вглиб нашої території, а це – дороги, лісові смуги, мости, лінії електропередач тощо, – поінформував Наєв.
Він зазначив, що лише цього тижня “інженерними підрозділами облаштовано кілька десятків мінних полів з використанням понад 6 тис. протитанкових мін”.
Крім того, було прорито понад 7 тис. м протитанкових ровів та траншей. Усі позиції обшиваються деревиною для ефективного виконання завдань нашими воїнами.
– Українські військовослужбовці працюють цілодобово, незважаючи на погодні умови, – підсумував він.