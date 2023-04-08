Росія проведе достроковий випуск з військових вишів через втрати на фронті – Генштаб

Квітень, 08 в 18:45

У Росії пришвидшать випуск з вищих військових навчальних закладів країни-агресора у низці міст.

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведені станом на 8 квітня.

За інформацією Генштабу, російські загарбники продовжують зазнавати значних втрат, а для їхнього поповнення військове керівництво РФ вирішило 29 квітня достроково провести випуски з вищих військових навчальних закладів у Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську та Благовєщенську.

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Зазначається, з що випуски з ВНЗ, що готують фахівців для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил збройних сил Росії, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків.

Яка ситуація на фронті?

Щодо ситуації на фронті, то у Генштабі повідомили, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, одну позицію засобів протиповітряної оборони та три станції радіоелектронної боротьби противника.

Протягом доби ворог завдав двох ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив понад 36 обстрілів з РСЗВ.

Основні наступальні зусилля на веденні наступальних дій противник продовжує зосереджувати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де було відбито більш як 35 атак противника.

А на Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники продовжують нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції.